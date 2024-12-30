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EMT Döğergücü FK Namağlup Yolculuğuna Devam Ediyor

EMT Döğergücü FK Namağlup Yolculuğuna Devam Ediyor
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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK, 11. haftada Belsinspor'u 4-2 yenerek 11'de 11 yaparak namağlup unvanını sürdürdü.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK; ligin 11. haftasında oynadığı maçta Belsinspor'u 4-2 mağlup ederek 11'de 11 yaparak namağlup yoluna devam ediyor.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Alihan Çirkin, Göktürk Seven

EMT Döğergücü FK: E. Koray Albayrak, Engin Üçel, Emin Sezer, Samet Demircan, Abdürrahim Çopur, Ömer Faruk Kalkan, Mahmut Yavuz (Emirhan Yılmaz dk.50), Ramazan Özön, Samet Dağlı (Ömer Akduran dk.60), Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Y Ikwa

Belsinspor: Mehmet Kılıçkaya, Burhan Gazi Şahin, Berkant Çatar, Kemal Erdem, Ahmet Temur, Mehmet Gedik, M.Ali Yıldırımer (A.Samet Sarıkaya dk.72), Ahmet Polat (Mustafa Yollan dk.60), Emre Yenidoğan, Tunahan Harmancı, Emin Arda Çetin (Yunus Mert dk.69)

Goller: Emin Sezer (dk.45+2), Ömer Akduran (dk.65, dk.76), Yusuf Kenan Karabulut (dk.76), Nathan Y Ikwa (dk.90+4) (EMT Döğergücü FK), Tunahan Harmancı (dk.44 pen, dk. 58) (Belsinspor)

Kırmızı Kartlar: Emirhan Yılmaz (dk.67) (EMT Döğergücü FK), Ömer Faruk Fedai (dk.58) (Belsinspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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