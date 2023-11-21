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EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

21 Kasım 2023 17:29 , Son Güncelleme: 17:30 Spor Haberleri Abone Ol

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların milli takım kampında olması nedeniyle yer almadığı belirtildi.