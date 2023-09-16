EMS Yapı Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, şut ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Yeni transfer Fode Koita ise yarın Sivas'a gelecek.
- Sivasspor şut ve taktik çalıştı
SİVAS - EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugünyaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan Yiğidolar son bölümde ise şut ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Diğer yandan Sivasspor'un yeni transferi Fode Koita da yarın Sivas'a gelecek.