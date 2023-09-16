EMS Yapı Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, şut ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Yeni transfer Fode Koita ise yarın Sivas'a gelecek.