Emre Mor'un sözleşmesi feshedildi iddialarına menajerinden yanıt
Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshettiğine dair haberleri yalanladı.
- Emre Mor'un sözleşmesinin feshedildiğine dair haberler doğru değil.
- Emre Mor şu anda hala Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusudur.
- Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecektir.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon hiç forma şansı bulamayan Emre Mor ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Emre Mor ile olan sözleşmesini feshedildiği iddia edilmişti, oyuncu cephesinden bu iddialara yanıt geldi.
FESİH HABERLERİ YALANLADI
28 yaşındaki futbolcunun menajeri Nima Modyr, sözleşme fesih haberlerini yalanladı. Sports Digitale'ye konuşan Modyr, "Emre Mor'un sözleşmesinin feshedildiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüştüğümüz kulüpler var ancak şu anda hala Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu." dedi.
FENERBAHÇE'DEKİ KARİYERİ
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.