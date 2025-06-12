Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitmesine az bir zaman kala oyuncunun geleceği büyük oranda belli oldu. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun eski takımı Fatih Karagümrük ile temas halinde olduğu ve imzaları kısa süre içerisinde atabileceği öğrenildi.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un geleceği, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk teknik direktörlüğüne getirilmesiyle birlikte belirsizleşti. Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Selçuk Şahin, oyuncunun durumuyla ilgili henüz kararını vermedi.

KARAGÜMRÜK TEMAS KURDU

Öte yandan, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun eski takımı Fatih Karagümrük ile temas halinde olduğu öğrenildi. Emre Mor'un da Karagümrük'e sıcak baktığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılabileceği iddialar arasında yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla 27 maça çıkan Emre Mor, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan milli oyuncunun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı

Eve birlikte geldiler, saatler sonra bu halde yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var

Gözaltındaki 10 fenomenin kimlikleri belli oldu
İstanbul'da kamikaze dron alarmı! SAS komandoları el koydu

İstanbul'da kamikaze dron alarmı! SAS komandoları el koydu
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı

Edirne Valiliği'nden Saros Körfezi için yasak kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.