Emre Mor'dan sürpriz transfer
Süper Lig'de sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitmesine az bir zaman kala oyuncunun geleceği büyük oranda belli oldu. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun eski takımı Fatih Karagümrük ile temas halinde olduğu ve imzaları kısa süre içerisinde atabileceği öğrenildi.
Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un geleceği, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk teknik direktörlüğüne getirilmesiyle birlikte belirsizleşti. Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Selçuk Şahin, oyuncunun durumuyla ilgili henüz kararını vermedi.
KARAGÜMRÜK TEMAS KURDU
Öte yandan, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun eski takımı Fatih Karagümrük ile temas halinde olduğu öğrenildi. Emre Mor'un da Karagümrük'e sıcak baktığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılabileceği iddialar arasında yer aldı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla 27 maça çıkan Emre Mor, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan milli oyuncunun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.