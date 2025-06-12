Emre Mor'dan sürpriz transfer

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un geleceği, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk teknik direktörlüğüne getirilmesiyle birlikte belirsizleşti. Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Selçuk Şahin, oyuncunun durumuyla ilgili henüz kararını vermedi.

KARAGÜMRÜK TEMAS KURDU

Öte yandan, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun eski takımı Fatih Karagümrük ile temas halinde olduğu öğrenildi. Emre Mor'un da Karagümrük'e sıcak baktığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılabileceği iddialar arasında yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla 27 maça çıkan Emre Mor, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan milli oyuncunun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.