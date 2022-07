Emre Mor: Arda Güler'e yaptığım hataları yapmaması konusunda tecrübelerimi aktaracağım

" Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi"

"Mental olarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum"

Mustafa AKIN / GRAZ (Avusturya), - Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, "Arda Güler'e şüphesiz yardımcı olacağım. Benim yaptığım hataları yapmaması konusunda kendi tecrübelerimi ona aktaracağım. İnsanlara yardım etmeyi bu anlamda seviyorum" dedi.

Emre Mor, "Fenerbahçe gibi büyük camialarda daima baskı olur. Bizler de her antrenmanımızı sıkı şekilde yapıyoruz hazır olmak adına" diyerek, "Kalitemizle bunun üstesinden gelebiliriz ama mantalite de çok önemli. Geçen yıl sezon içinde tüm takımlar birbirini yenebildi. Daha küçük takımlara karşı oynarken de konsantre olmanız gerekiyor. Şans ve ihtimaller orada duruyor. Umarım hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Her zaman bunların olup olmayacağını bilmiyorum. Arda çok kaliteli oyuncu. Benim gibi bu hareketleri, oyun şeklini seven oyuncu. Birlikte oynarsak elbette göreceğiz. Oynama stilim belli, oynarken taraftarlara keyif verdiğimi düşünüyorum. Bu oyun şeklimi değiştirmeyeceğim elbette" ifadelerini kullandı.