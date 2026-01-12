Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
Fenerbahçe'den kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerden ikinci transferini yapmayı planlıyor. Yeni hedef, Rodrigo Becao. Emre Belözoğlu'nun Becao'yu telefonla arayarak özel bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
- Kasımpaşa, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmak istiyor.
- Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rodrigo Becao'yu telefonla arayarak özel bir görüşme gerçekleştirdi.
- Rodrigo Becao, sezon sonuna kadar Türkiye'de oynayıp daha hazır bir şekilde ülkeden ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladı.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katan Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerden ikinci transferini yapmak istiyor.
YENİ HEDEF BECAO
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kasımpaşa, Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmak istiyor.
EMRE BELÖZOĞLU TELEFONLA ARADI
Haberde, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Rodrigo Becao'yu telefonla arayarak özel bir görüşme gerçekleştirdiği, deneyimli savunma oyuncusuna planlamasındaki değerini anlattığı ifade edildi.
TÜRKİYE'DE KALMAYA SICAK BAKIYOR
İtalya, Brezilya ve Arap yarımadasından birçok takımın ilgisini çeken Becao, sezon sonuna kadar Türkiye'de oynayıp daha hazır bir şekilde ülkeden ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladı.