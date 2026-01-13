Haberler

Emre Belözoğlu: Benim tek derdim Kasımpaşa

Güncelleme:
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kulübe olan bağlılığını ifade ederek taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı. Belözoğlu, gençlere yönelik konuşma yapılması gerektiğini belirtti.

KASIMPAŞA Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Benim tek derdim Kasımpaşa. Ligin ikinci yarısını bekliyoruz. Tribünlerde özellikle iç sahada eksilme olduğu söyleniyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Bugün gençleri konuşmamız lazım. Başka şeyler konuşmamak lazım. Süper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı. Uzun zamandır kupa ve şampiyonluk hasreti olan bir camia için bu kazanım önemliydi" diye konuştu.

'TEK DERDİM KASIMPAŞA'

Kasımpaşa'ya odaklandığını vurgulayan Belözoğlu, "Benim tek derdim Kasımpaşa. Ligin ikinci yarısını bekliyoruz. Tribünlerde özellikle iç sahada eksilme olduğu söyleniyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. En doğru oyuncularla Kasımpaşa'yı hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

