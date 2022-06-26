Emre Belözoğlu: Skor katkısı verecek oyuncularla görüşme halindeyiz (YENİDEN) Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Burdur'a geldi. Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Burdur'a geldi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, skor katkısı verecek oyuncularla görüşme halinde olduklarını dile getirdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'a gelen Medipol Başakşehir, Süleyman Demirel Havalimanı'ndan takım otobüsüyle kamp yapacakları Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'ne geçti. Başakşehir takımını MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Rektör Danışmanı ve Maküspor Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç çiçeklerle karşıladı. Başakşehir kafilesi yaklaşık 2 saat dinlenmenin ardından teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. BELÖZOĞLU: 3 OYUNCU DAHA DAHİL EDECEĞİZ Medipol Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bizim geçen seneden oturmuş bir düzenimiz var. İyi bir oyuncu grubumuz var. Puansal anlamda geldiğimiz günden itibaren daha iyisini yapabilirdik ama iyi puan topladık. Avrupa kupaları hedefimize ulaştık. Oraya da gitmek istiyoruz. Hazırlıklarımıza üç gün önce İstanbul'da başladık. Bu süreç bugün Burdur'da kampımız ile beraber devam edecek. Sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. Mevcutta da iyi bir kadromuz var ama iki üç tane destek olacak. Zaten iki tane oyuncumuz aramıza katıldı. Üç tane daha oyuncuyu içeriye dahil edeceğiz gibi görünüyor" dedi. "SKOR KATKISI VERECEK OYUNCULARLA GÖRÜŞME HALİNDEYİZ" Ön tarafta oynayabilen, skora katkı verebileceğini düşündükleri oyuncularla görüşme halinde olduklarını kaydeden Belözoğlu, "Başakşehir takımının hedefi yıllardır aynı. En kötü Avrupa kupalarına gitmek. Sezonu en üstte bitirmek adına bu mücadelemizi göstereceğiz ve bu gücümüz var, geçmişimizde var. Yine aynı şekilde yolumuza devam edip ilerleyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Medipol Başakşehir, 15 gün boyunca hazırlıklarına Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde devam edecek. Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Spor Spor Haberler

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