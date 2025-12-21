Haberler

Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a diş geçiremiyor

Güncelleme:
Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a rakip olduğu 5 karşılaşmada 5 mağlubiyet aldı. Genç teknik adamın takımları bu maçlarda 18 gol yedi, hiç gol atamadı.

  • Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlar, Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı 5 maçta 5 yenilgi aldı.
  • Galatasaray, Emre Belözoğlu'nun takımlarına karşı 5 maçta 18 gol atarken, kalesinde hiç gol yemedi.
  • Emre Belözoğlu, Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı 4 farklı takımla 5 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, konuk ettiği Emre Belözoğlu'nun ekibi Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.

EMRE BELÖZOĞLU DİŞ GEÇİREMİYOR

Mücadele sonrası Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. 45 yaşındaki genç teknik adam Emre Belözoğlu, Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı 4 farklı takımla 5 maça çıktı.

PUAN ALAMADI, GOL DAHİ ATAMADI

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda Galatasaray'a karşı 5 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakip kaleye 18 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

İşte o sonuçlar:

  • Başakşehir 0-7 Galatasaray
  • Galatasaray 1-0 Başakşehir
  • MKE Ankaragücü 0-3 Galatasaray
  • Galatasaray 4-0 Antalyaspor
  • Galatasaray 3-0 Kasımpaşa
