Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a diş geçiremiyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, konuk ettiği Emre Belözoğlu'nun ekibi Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.

EMRE BELÖZOĞLU DİŞ GEÇİREMİYOR

Mücadele sonrası Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. 45 yaşındaki genç teknik adam Emre Belözoğlu, Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı 4 farklı takımla 5 maça çıktı.

PUAN ALAMADI, GOL DAHİ ATAMADI

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda Galatasaray'a karşı 5 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakip kaleye 18 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

İşte o sonuçlar: