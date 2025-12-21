Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a diş geçiremiyor
Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a rakip olduğu 5 karşılaşmada 5 mağlubiyet aldı. Genç teknik adamın takımları bu maçlarda 18 gol yedi, hiç gol atamadı.
- Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlar, Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı 5 maçta 5 yenilgi aldı.
- Galatasaray, Emre Belözoğlu'nun takımlarına karşı 5 maçta 18 gol atarken, kalesinde hiç gol yemedi.
- Emre Belözoğlu, Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı 4 farklı takımla 5 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, konuk ettiği Emre Belözoğlu'nun ekibi Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.
EMRE BELÖZOĞLU DİŞ GEÇİREMİYOR
Mücadele sonrası Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. 45 yaşındaki genç teknik adam Emre Belözoğlu, Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı 4 farklı takımla 5 maça çıktı.
PUAN ALAMADI, GOL DAHİ ATAMADI
Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda Galatasaray'a karşı 5 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakip kaleye 18 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.
İşte o sonuçlar:
- Başakşehir 0-7 Galatasaray
- Galatasaray 1-0 Başakşehir
- MKE Ankaragücü 0-3 Galatasaray
- Galatasaray 4-0 Antalyaspor
- Galatasaray 3-0 Kasımpaşa