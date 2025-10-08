Emre Belözoğlu için resmi açıklama: Takımın başına getirmeyeceğiz

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Asbaşkanı Fatih Kulaksız, gündeme dair Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU İDDİALARI

Yeni teknik direktör için çalışmalara devam ettiklerini açıklayan Fatih Kulaksız, "Emre Belözoğlu da konuşuluyor. O konuda bir çalışma var mı?" sorusuna cevap vererek, ''Emre Belözoğlu gündemimizde yok. Takımın başına getirmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

''ÖNCELİĞİMİZ YABANCI HOCA''

Önceliklerinin yabancı hoca olduğunu açıklayan Fatih Kulaksız, "Bizim hafta başından beri yaptığımız çalışmalar var. Birçok teknik adamı masaya yatırdık, değerlendirdik. Şu anda önceliğimiz yabancı hoca. Çalışmalarımız devam ediyor. Hafta sonuna kadar netleştirmek ve açıklamak istiyoruz. Bu noktada çok bilgi kirliliği oldu. Bir açıklama gereği oldu. İlk tercihimiz yabancı hoca kesin olmamakla birlikte." sözlerini sarf etti.

PUAN DURUMU

Teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, ligde oynadığı 8 maçta 5 puan topladı ve 16. sırada yer aldı.