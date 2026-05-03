Emre Belözoğlu: 'Bir puana sevinmiyorum, üstün taraf bizdik'

KASIMPAŞA Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bir puana sevinmiyorum. 3 puanla 4 puan arasındaki farkı da bilecek tecrübeye sahibim. Oyunda üstün taraf bizdik" dedi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Emre Belözoğlu maç hakkında yaptığı değerlendirmede, "Kazansaydık çok rahatlayacağımız süreç olabilirdi. Haftaya başladığımızda düşme hattıyla 3 puan vardı, şimdi 4 puan. Elimizde bazı taşlarımız var. Avantajlı bir şekiled haftaya gireceğiz. Teknik adamların işi kolay değil. Kocaelispor da ligde kalmak adına zorladı. Hemen her takıma bu zorluğu yaşattılar. Bir puana sevinmiyorum. 3 puanla 4 puan arasındaki farkı da bilecek tecrübeye sahibim. 3 senedir çalışıyorum çünkü. Oyunda üstün taraf bizdik. Golü attıktan sonra tamamen oyunu soğutmak isteyen Kocaeli takımı vardı. Herkes için başka bir meydan okuma haftası olacak ve Ankara'dan İstanbul'a başımız dik şekilde İstanbul'a dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı