Emrah Yaşar Dünya Kick Boks Şampiyonasında Büyükler 86 Kilo Kategorisinde Şampiyon Oldu

Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emrah Yaşar, Lizbon'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında Büyükler 86 kilo kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Şampiyonluğunu kutlamak için Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'i ziyaret etti.

Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında Büyükler 86 kilo kategorisinde Emrah Yaşar dünya şampiyonu oldu.

Dünya Şampiyonu olan Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Emrah Yaşar, Bölüm hocalarından Doç. Dr. Ümit Yetiş ve Fatih Murathan elde ettikleri başarıyı ve mutluluğu paylaşmak için Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'i ziyaret etti.

Ulusal ve Uluslararası şampiyon sporcular yetiştiren bir şehir olduklarına dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş, her büyük başarı ile gurur duyduklarını ve bu başarıların yenilerini getireceğine inandığını söyleyerek, "Şampiyon sporcumuzu ve ona emek veren kıymetli antrenörlerimizi kutluyor, tebrik ediyorum" dedi. - ADIYAMAN