Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Güncelleme:
Beşiktaş, Wolverhampton'dan transfer etmeyi planladığı Emmanuel Agbadou'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu. Agbadou transferi için Wolverhampton'a 18+2 milyon Euro bonservis ödenecek. Bu transfer, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak kaydedilecek.

  • Emmanuel Agbadou, 6 Şubat sabahı 06.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne varacak.
  • Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferi için Wolverhampton'a 18+2 milyon Euro bonservis ödeyecek.
  • Emmanuel Agbadou, 28 yaşında Fildişi Sahilli bir stoperdir ve bu sezon Wolverhampton'da 17 maçta forma giyip 2 asist yapmıştır.

Beşiktaş, Wolverhampton'dan transferi için görüşmeleri sürdürdüğü Emmanuel Agbadou'nun yarın sabah İstanbul'a geleceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emmanuel Agbadou, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geliyor. Agbadou'yu taşıyan uçak yarın (6 Şubat) sabah saat 06.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

BONSERVİSİ TARİHE GEÇECEK

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferi için Wolverhampton'a 18+2 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu rakam, siyah-beyazlı kulüp tarihinin Orkun Kökçü'den sonra en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçecek.

KARİYER YOLCULUĞU

28 yaşındaki stoper kariyerine Tunus'un Monastir takımında başladı. Ardından Belçika'da Eupen ve Fransa'da Reims formalarını giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli, 2025'in Ocak ayında Wolverhampton'a transfer oldu. Bu sezon Wolverhampton'da 17 kez forma şansı bulan Agbadou, 2 kez asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
