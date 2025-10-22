Haberler

Emlak Konut, Kızılyıldız'a Yenilerek İlk Mağlubiyetini Aldı

Güncelleme:
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda Emlak Konut, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 77-69 mağlup oldu. Bu sonuçla Emlak Konut, gruptaki ilk yenilgisini alırken, Kızılyıldız ise 3'te 3 yaparak başarılı bir grafik sergiledi.

Salon: Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri

Hakemler: Balazs Meszaros (Macaristan), Veronika Vavrova (Çekya), Megaklis-Konstantinos Marinakis (Yunanistan)

Emlak Konut: Thomas 8, Delaere 4, Macaulay 11, Berfin Sertoğlu 21, Ndour 12, Melek Uzunoğlu 2, Holesinska 11, Günesh Denise Karaoğlan, Gizem Başaran Turan

Kızılyıldız: Sujic 10, Anderson 16, Mitrovic 2, Mbaka 17, Fankam 21, Aksam 2, Mazyck 2, Turudic 7, Ivana Naumcev, Katanic, Aleksandra Katanic

1. Periyot: 11-14

Devre: 29-33

3. Periyot: 52-53

Beş faulle çıkan: 38.37 Macaulay (Emlak Konut)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında Emlak Konut, konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 77-69 mağlup oldu.

Emlak Konut bu sonuçla ilk yenilgisini yaşarken, Kızılyıldız ise 3'te 3 yaptı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor


