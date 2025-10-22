Emlak Konut, Kızılyıldız'a Yenilerek İlk Mağlubiyetini Aldı
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda Emlak Konut, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 77-69 mağlup oldu. Bu sonuçla Emlak Konut, gruptaki ilk yenilgisini alırken, Kızılyıldız ise 3'te 3 yaparak başarılı bir grafik sergiledi.
Salon: Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri
Hakemler: Balazs Meszaros (Macaristan), Veronika Vavrova (Çekya), Megaklis-Konstantinos Marinakis (Yunanistan)
Emlak Konut: Thomas 8, Delaere 4, Macaulay 11, Berfin Sertoğlu 21, Ndour 12, Melek Uzunoğlu 2, Holesinska 11, Günesh Denise Karaoğlan, Gizem Başaran Turan
Kızılyıldız: Sujic 10, Anderson 16, Mitrovic 2, Mbaka 17, Fankam 21, Aksam 2, Mazyck 2, Turudic 7, Ivana Naumcev, Katanic, Aleksandra Katanic
1. Periyot: 11-14
Devre: 29-33
3. Periyot: 52-53
Beş faulle çıkan: 38.37 Macaulay (Emlak Konut)
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında Emlak Konut, konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 77-69 mağlup oldu.
Emlak Konut bu sonuçla ilk yenilgisini yaşarken, Kızılyıldız ise 3'te 3 yaptı.