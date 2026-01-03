Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Emlak Konut, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u deplasmanda 91-62'lik skorla mağlup etti. Maçta Dardanel Çanakkale'nin en skorer ismi Dilara Tongar olurken, Emlak Konut'ta Holesinska öne çıktı.
Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi
Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Sait Nedim Çelik, Selena Gamze Öget Çerçi
Dardanel Çanakkale Belediyespor : Reyyan Yiğit 2, Saliha Mandıracı, Elif Demirtekin 2, Dilara Tongar 14, Simge Tokmak 15, Başak Altunbey 15, Nisa Yalçın 8, Sıla Kaya 6, Dilasu Engin
Emlak Konut: Günesh Karaoğlan 3, Ferda Yıldız 5, Thomas, Ceren Akpınar 12, Zeynep Çelik 4, Melek Uzunoğlu 7, Holesinska 20, Gizem Başaran Turan 7, Macaulay 13, Nimet Çalışkan 2, Berfin Sertoğlu 8, Ndour 10
1. Periyot: 12-24
Devre: 26-53
3. Periyot: 46-70
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-62 yendi.