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Emlak Konut, 18. Erciyes Kupası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol'u Yendi

Emlak Konut, 18. Erciyes Kupası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol'u Yendi
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Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol takımını 64-61'lik skorla mağlup etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Fatih Kurt, Tevfik Hakan Mutlu

Emlak Konut: Gamze Takmaz 2, Thomas 22, Sehernaz Çidal 11, İnci Güçlü 4, Macaulay 6, Berfin Sertoğlu 6, Parks 10, Nur Nihan Dabakoğlu 3

Melikgazi Kayseri Basketbol : Doğa Adıcan 17, Aslıhan Kaçar, Eylül Dikmen 3, Meltem Avcı Yılmaz 3, Özge Bilgin, Diallo 12, Feray Dalkılıç 14, Fall 12

1. Periyot: 20-10

Devre: 38-27

3. Periyot: 51-41

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 64-61 yendi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Basketbol Turnuva Erciyes kayseri Kadın Spor

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