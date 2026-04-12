Emirhan Boz: Ay-yıldızlı formayı giymek her genç futbolcunun hayalidir

Beyza Betül CİHAN / İSTANBUL, - AYVALIKGÜCÜ Belediyespor'un 20 yaşındaki futbolcusu Emirhan Boz, "Milli takım formasını giymek ve Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek her genç futbolcunun hayalidir. İnşallah bana da nasip olur" dedi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşındaki ön liberosu Emirhan Boz, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, kariyer hedeflerinden saha içindeki duygularına, idol aldığı isimlerden ilk profesyonel golüne kadar birçok konuda samimi ifadeler kullandı.

Futbola olan tutkusunu ve motivasyonunu anlatan Boz, "Benimle yaşıt birçok futbolcu var. Bu oyuncuların arasından sıyrılıp dikkat çekmek gerçekten çok güzel bir duygu. İnşallah onlara motivasyon kaynağı ve iyi bir örnek olabiliyorumdur. Bu durum beni özellikle saha içinde olumlu etkiliyor. Maçlara hazırlanırken daha motive oluyorum, hafta içi antrenmanlarda ise daha özverili çalışıyorum" şeklinde konuştu.

'BÜLENT KORKMAZ GİBİ GALATASARAY'IN EFSANE BİR İSMİNİN BENİM HAKKIMDA YORUM YAPMASI ÇOK HEYECAN VERİCİ'

Galatasaray efsanesi Bülent Korkmaz'ın kendisi hakkında yaptığı yorumların büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Emirhan Boz, "Bülent Korkmaz gibi Galatasaray'ın efsane bir isminin benim hakkımda yorum yapması bile benim için çok heyecan verici. Böyle önemli insanların seni izlemesi, hakkında konuşması ve tavsiyelerde bulunması büyük bir onur ve gurur kaynağı. 'Gelecek vadeden bir oyuncu' gibi sözler duymak beni çok mutlu ediyor ve daha da motive ediyor" açıklamasını yaptı.

'MAÇ İÇİNDE YAPTIĞIM BİR MÜDAHALE ÖZGÜVENİMİ ETKİLEYEBİLİYOR'

Saha içindeki performansına da değinen genç futbolcu, "Maç içinde bazen yaptığım bir müdahale özgüvenimi etkileyebiliyor. Eğer iyi bir müdahale yaparsam maçım da genelde iyi geçiyor, ama kötü olursa özgüvenim düşebiliyor. Yine de sahada olduğum sürece her şeyimi vermeye çalışan bir kimliğim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'FUTBOL KURSLARINDA ÇİFT AYAKLA SLALOM ÇALIŞMALARI YAPIYORDUK'

Altyapı dönemine de değinen Emirhan, küçük yaşlardan itibaren çift ayaklı çalışmalara önem verdiğini ve bunun bugün sahadaki performansına katkı sağladığını ifade etti. Amatör takımlarda birlikte oynadığı arkadaşlarının desteğini hissettiğini söyleyen genç oyuncu, "Küçüklüğümden beri futbol kurslarında çift ayakla slalom çalışmaları yapıyorduk. Bunun faydasını bugün sahada görüyorum. Lise yıllarımda arkadaşlarımla amatör takımlarda oynarken sık sık 'Aramızdan kim futbolcu olacak?' diye konuşurduk. Bugün bu seviyelere geldiğimde onların desteğini görmek beni çok mutlu ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

'SEVİNCİ NASIL YAŞAYACAĞIMI BİLEMEDİM'

İlk profesyonel golünü Denizli İdmanyurdu karşısında attığını hatırlatan Boz, o an yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlattı:

"Bir antrenmanda sol ayağımla birkaç gol atmıştım. Takımdaki büyüklerim de 'İnşallah maçta da sol ayağınla gol atarsın' demişti. Denizli İdmanyurdu maçına çok iyi başladım; özgüvenli ve istekliydim. O anda fırsat gelince de güzel bir gol attım. Bu benim ilk profesyonel golümdü. Sevinci nasıl yaşayacağımı bilemedim, sadece tribünlere doğru koştum. Aslında sanal medyada birçok gol sevinci görüyorum ve 'Gol atarsam bunu yapayım' diyorum. Ama o anın heyecanı ve yüksek nabızla hiçbir şey aklıma gelmiyor."

'SAHAYA ÇIKIP SADECE OYUNUMA ODAKLANIYORUM'

Maç öncesi büyük kulüplerden onu izlemeye gelenlerin olduğunu bilmenin heyecanını ve stresle başa çıkma yöntemine de değinen Emirhan Boz, "Beni büyük kulüplerden izlemeye geldiklerinde maçtan önce biraz stres oluyor ama bunu fazla düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü kafaya takarsam sahada performansımı etkileyebilir. Bu yüzden sahaya çıkıp sadece oyunuma odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

'HEDEFLER BENİ DAHA ÇOK MOTİVE EDİYOR'

Kariyer hedeflerini de paylaşan genç ön libero, Süper Lig'de dört büyük kulüpten birinde forma giymek istediğini söyledi. Boz şöyle konuştu:

"Hedeflerim arasında Süper Lig'de dört büyük takımdan birinde oynamak var. Bu hedefler beni daha çok motive ediyor ve daha disiplinli çalışmamı sağlıyor. Sonrasında milli takım formasını giymek ve Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek her genç futbolcunun hayalidir. İnşallah bana da nasip olur."

'TÜRKİYE'NİN ŞU AN ÇOK İYİ BİR KADROSU VAR'

Milli takımın mevcut kadrosunu da değerlendiren Boz, "Türkiye'nin şu an çok iyi bir kadrosu var. Kenan Yıldız, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi kendini kanıtlamış oyuncularımız bulunuyor. Takımımız iyi" dedi.

'BENİM ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ İDOLÜM CRISTIANO RONALDO'

Futboldaki idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu söyleyen Emirhan Boz, "Benim çocukluğumdan beri idolüm Cristiano Ronaldo. Onun çalışma disiplini beni çok etkiliyor. Kendi mevkim için Paul Pogba ve Galatasaray'dan Lucas Torreira'yı örnek alıyorum. Ayrıca yaşıma yakın genç oyunculardan da ilham alıyorum" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezon amatör ligden profesyonel seviyeye yükseldiğini hatırlatan genç futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu röportajda söylediğim hedefleri gerçekleştirmek istiyorum. Geçen yıl amatör bir kulüpten geldim. Bugün bulunduğum noktada hem kendi emeğim hem de takım arkadaşlarımın ve hocalarımın katkısı büyük. Bana güvenip destek oldukları için hepsine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı