Emircan Haney dünyada yılın en iyi okçusu seçildi

2025 Dünya Okçuluk Ödülleri'nde Emircan Haney, erkekler makaralı yay kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak yılın sporcusu ödülünü kazandı.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen "yılın enleri" ödüllerinin 2025'teki sahipleri açıklandı.

2025 Okçuluk Dünya Kupası'nın Çin'de düzenlenen final ayağında, erkekler makaralı yayda şampiyonluğa ulaşan Emircan, yılın sporcusu kategorisinde ödüle layık görüldü.

25 yaşındaki milli sporcu, aynı organizasyonun Madrid ayağında gümüş, Antalya ayağında ise bronz madalya elde etmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
