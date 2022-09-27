Emircan Haney Türkiye Kupası final yarışmalarında ikinci oldu Spor Haberleri 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Tokat'ta gerçekleştirilen Türkiye Kupası Final Yarışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuları da katıldı. 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Tokat'ta gerçekleştirilen Türkiye Kupası Final Yarışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuları da katıldı. Dr. Ejder Sözen antrenörlüğünde turnuvaya hazırlanan Emircan Haney, Songül Lök ve Hazal Burun'un yanı sıra yarışmaya 4 kategoride 32 sporcu katıldı. Tokat'ta düzenlenen Türkiye Kupası final yarışmalarına yıl içerisinde aldıkları puan ile ilk 8'e giren sporcular davet edildi. İlk 8 sıralamasında birinci olarak yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçusu Emircan Haney Tokat'ta düzenlenen yarışmada Makaralı Yay Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye İkincisi oldu. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Muğla Tokat Spor Haberler

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