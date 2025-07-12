Emircan Haney, Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

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Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında milli sporcu Emircan Haney, makaralı yayda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Finalde dünya 1 numarası Mike Schloesser ile karşılaşan Emircan, 146-144'lük bir skorla rakibine yenildi.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında milli sporcu Emircan Haney, makaralı yayda gümüş madalya elde etti.

Başkent Madrid'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda Emircan Haney, makaralı yay finalinde dünya 1 numarası Mike Schloesser ile karşılaştı. Hollandalı rakibine 146-144 yenilen Emircan, gümüş madalya aldı.

Dünya Kupası'nın 4. ve son ayağı, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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