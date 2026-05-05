Milli okçu Emircan Haney, erkekler makaralı yayda Avrupa rekoruna ortak oldu

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında Emircan Haney, erkekler makaralı yay sıralama atışlarında 718 puan toplayarak Avrupa rekorunu egale etti ve Türkiye rekorunu da kırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Emircan, Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda tarihi bir performansa imza attı.

2025'te dünyada yılın en iyi okçusu seçilen Emircan, erkekler makaralı yay sıralama atışlarında topladığı 718 puanla Avrupa rekoruna ortak oldu.

25 yaşındaki Emircan, Türkiye Makaralı Yay Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Evren Çağıran'a (715 puan) ait Türkiye rekorunu da ele geçirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
