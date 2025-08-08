Eminevim Ümraniyespor, Manisa FK'yi 2-1 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı İstanbul Valisi Davut Gül de takip etti.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Harun Reşit Güngör

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (Dk. 72 Batuhan Çelik), Djokanovic (Dk. 67 Serkan Göksu), Emre Kaplan (Dk. 72 Emre Turap Bülbül), Benny, Bardhi, Soukou

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ayberk Karapo, Ada İbik, Umut Erdem (Dk. 87 Yunus Yüce), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 59 Osman Kahraman), Muhammed Kiprit (Dk. 77 Bartu Göçmen), Lindseth, Adekanye, Diony

Goller: Dk. 45+6 Oğuz Yıldırım, Dk. 78 Benny (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 79 Diony ( Manisa FK)

Kırmızı kart: Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Cissokho, Dk. 28 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 83 Adekanye ( Manisa FK), Dk. 60 Mustafa Eser (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-1 yendi.

Karşılaşmayı, İstanbul Valisi Davut Gül yerinde takip etti. Vali Gül, kale arkasındaki "Free Palestine" pankartına ilişkin yerli ve milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal hesabından paylaşımda bulunarak "Teşekkürler Ümraniyespor" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
