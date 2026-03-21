Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Eminevim Ümraniyespor ve Atko Grup Pendikspor arasındaki mücadele 0-0 sonuçlandı. Bu sonucun ardından Eminevim Ümraniyespor 39 puana yükselirken, Atko Grup Pendikspor ise 54 puana ulaştı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Kadir Akıllı

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül (Dk. 46 Oğuz Yıldırım), Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 46 Bardhi), Djokanovic, Atalay Babacan (Dk. 85 Hoti), Benny, Barış Ekincier (Dk. 74 Kosoko), Batuhan Çelik

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Denic, Erdem Gökçe (Dk. 90 Ahmet Karademir), Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Berkay Sülüngöz, Wilks, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram, Adnan Uğur (Dk. 70 Hüseyin Maldar)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ali Turap Bülbül, Dk. 37 Serkan Göksu, Dk. 48 Bardhi, Dk. 79 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 26 Thuram, Dk. 66 Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasındaki Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor mücadelesi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Eminevim Ümraniyespor puanını 39'a, Atko Grup Pendikspor ise puanını 54'e yükseltti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Haberler.com
500

Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Hürmüz krizi faturayı kabarttı! 7 ülke her gün milyarlarca dolar kaybediyor

Savaşın 7 ülkeye faturası ağır oldu! Günlük kayıp öyle böyle değil
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Yeniden lider seçilen Kim'e 0,07'lik karşı oyu kim verdi?
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı