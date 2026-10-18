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Eminevim Ümraniyespor, 11. haftada Artı Değer Vanspor FK'yı deplasmanda 2-0 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Artı Değer Vanspor FK'yı 2-0 mağlup etti. Golleri 60. dakikada Blanco ve 82. dakikada Hostikka attı; Oğuz Yıldırım 90+3'te kırmızı kart gördü.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Gezer

Artı Değer Vanspor FK: Alperen Uysal, Celal Hanalp, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Dk. 75 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 63 Khan), Mehmet Manış (Dk. 75 Muhammed Furkan Özhan), Bardhi (Dk. 28 Ozan Can Kökçü), Yenne, İlkan Sever (Dk. 64 Alvaro )

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yunus Emre Gedik, Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım, Koita (Dk. 62 Hostikka), Djokanovic, Serkan Göksu (Dk. 84 Kerem Şen), Melih Bostan (Dk. 57 Berat Yılmaz), Soukou (Dk. 84 Kosoko), Tunahan Taşçı (Dk. 46 Blanco)

Goller: Dk. 60 Blanco, Dk. 82 Hostikka (Eminevim Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Berat Yılmaz, Dk. 90 Kerem Şen (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+2 Alvaro (Artı Değer Vanspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Artı Değer Vanspor FK'yi 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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