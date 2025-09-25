Emin Müftüoğlu UCI Yönetim Kurulu'na Seçildi

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Kongresi'nde, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Avrupa kıtasından UCI Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek Türkiye adına tarihi bir başarıya imza attı.

Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) 194. Kongresi ilk kez Afrika kıtasında Ruanda'nın başkenti Kigali'de 136 ülke federasyonunun rekor katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame yaptı. Yaklaşık 10 saat süren Kongre'nin sonunda yapılan seçimde Emin Müftüoğlu, Avrupa'dan aday olan 9 isim arasından 37 oy ile yönetim kuruluna seçildi. Müftüoğlu, ikinci kez UCI Yönetim Kurulu'nda yer alarak bisikletin küresel yönetiminde söz sahibi olacak.

2013-2016 yılları arasında UCI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Dağ Bisikleti Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Müftüoğlu, halen Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı'nı sürdürüyor.

Kigali'de yapılan Genel Kurul'da Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na Türkiye delegasyonu olarak Asbaşkan Metin Cengiz, Denetleme Kurulu Üyesi Hayri Cavuşoglu, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Federasyon Projeler Koordinatörü Dr. Pınar Arpınar Avşar destek verdi.

Emin Müftüoğlu : "Türk bisikletini uluslararası arenada yükselteceğiz"

Seçim sonrası değerlendirmesinde Emin Müftüoğlu şunları söyledi: "Bugün, yalnızca kendi adıma değil, Türkiye ve Türk bisikleti adına gurur duyduğum bir gün. Türkiye'de bisiklet sporunu yaygınlaştırmak için yürüttüğümüz çalışmalar artık uluslararası platformda karşılık buluyor. UCI Yönetim Kurulu'nda ikinci kez yer almak, ülkemizin global bisiklet vizyonunu daha da güçlendirmemize imkan tanıyacak. Bu görev, genç sporcularımıza örnek olacak ve onların uluslararası arenada kendilerini geliştirmeleri için yeni fırsatlar oluşturacak. Avrupa'dan seçilen diğer temsilcilerle birlikte, sporumuzun geleceğini şekillendirecek stratejik kararlar alacağız. Türkiye'nin bisiklet altyapısını, spor turizmini ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz."

2025 UCI Kongresi seçim sonuçları şöyle:

Asya Bisiklet Konfederasyonu (ACC)

Saif Subaa Al Rushaidi (OMA)

Afrika Bisiklet Konfederasyonu (CAC)

Khireddine Barbari (ALG)

Pan-Amerika Bisiklet Konfederasyonu (COPACI)

Pierre Laflamme (CAN)

Okyanusya Bisiklet Konfederasyonu (OCC)

Anne Gripper (AUS)

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC)

Michel Callot (FRA)

Rocco Cattaneo (SUI)

Henrik Jess Jensen (DEN)

Agata Lang-Lelangue (POL)

Emin Müftüoğlu (TUR)

Katerina Nash (CZE)

Tom Van Damme (BEL) - İSTANBUL