Emin Eltuğral, Giresunspor Kulüp Başkanlığına Yeniden Seçildi

Emin Eltuğral, Giresunspor Kulüp Başkanlığına Yeniden Seçildi
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Giresunspor'da, olağan genel kurulda Emin Eltuğral yeniden başkan seçildi. Eltuğral, kulübün 380 milyon lira borcu olduğunu ve transfer yasağı engeliyle mücadele edeceklerini açıkladı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'da Kulüp Başkanlığına Emin Eltuğral, yeniden seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 240 üyenin katılımıyla Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Tek listeyle gidilen genel kurulda, Emin Eltuğral yeniden başkan seçildi.

Eltuğral, yaptığı konuşmada, kulübün 380 milyon lira civarında borcu olduğunu belirtti.

Önlerindeki en büyük engelin transfer yasağı olduğunu vurgulayan Eltuğral, geçmiş dönemlerden transfer yasağına etki eden borçları kapatabilmek için görüşmeleri titizlikle yürüttüklerini kaydetti.

Eltuğral, kimseyle sorunlarının olmadığını ifade ederek, "Herkese eşit mesafedeyiz. Görevimiz gereği kulübümüzün menfaatlerini gözeterek, layık olduğumuz seviyeye tekrar ulaşmak için çaba harcayacak, bundan sonraki süreçte hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz ve Giresunspor'umuzu hak ettiği yere el birliğiyle getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
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