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Elüstü: "Bandırma 17 Eylül Stadyumu sezona hazır"

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Elüstü: 'Bandırma 17 Eylül Stadyumu sezona hazır'

Bandırmaspor yönetimi, Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü'nü yeni sezon öncesi bir takım ziyaret gerçekleştirdi.

Bandırmaspor yönetimi, Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü'nü yeni sezon öncesi bir takım ziyaret gerçekleştirdi.

Bandırmaspor Yönetim Kurulundan Özel Aydın, Soner Koçoğlu, Erol Rüzgar ve Bilgen Süngü hazır bulunduğu ziyarette protokol tribününe yapılması gerekenler, stadın girişi ve çıkışlarının olduğu bölgelerde çevre düzenlemesi dileklerinde bulunuldu. Hüseyin Elüstü, ayrıca TFF 1.lig ve bu sezon kullanılacak "VAR" sistemi konusunda yönetimi bilgilendirdi ve Bandırma 17 Eylül Stadı yeni sezona hazır hale getirildiğini, stadın boş tribün alanlarına "Bandırma" yazısının yazılacağını belirtti.

Sezonun bitmesiyle yenileme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü; "Bu sene tüm maçlarımızda "VAR" sistemi olacağı için alt yapı çalışmalarına öncelik verdik. "VAR" sisteminin saha içindeki gözlem noktası maç öncesinde konulacak. Internet altyapısı olarak fibere geçildi. Misafir tribününün tüm koltuklarını yenileyerek numaralama işlemi tamamlandı. Kale direkleri ve kale ağları yenilendi. Ofsayt noktalarını yenileme çalışmaları da bitti.

Zemin çalışmalarımız zaten aralıksız devam ediyordu. Zemin alt kısmının temizlenmesi bitti. Zemin çimleri maçların oynanması için hazır hale getirildi. TFF yetkilileri 17 Eylül Stadı'nda yaptıkları incelemelerde sıkıntı olmadığını ifade etti" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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