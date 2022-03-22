Eljif Elmas piyangosu! Dev kulüpler transferi için kapışıyor, Fenerbahçe ellerini ovuşturuyor

Fenerbahçe, 2019 yılında16 milyon 200 bin euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'ya yine gelir sağlamaya çok yakın.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Akşam'ın Marca'dan aktardığı habere göre, Milan, Eljif Elmas'ı sezon sonu kadrosuna katmak istiyor. Lâkin Milan'ın bu transferi bitirmesi için ezeli rakibi Inter'i de alt etmesi gerekecek. Napoli ile Milano temsilcileri arasındaki görüşmeler başlangıç düzeyinde. Franck Kessie'nin Barcelona'ya satılması ihtimali nedeniyle Milan, Eljif Elmas transferini tamamlamak isterken, Napoli'ye takas ihtimalini de sunmuş durumda.

TAKAS TEKLİFİ MASADA

Eljif Elmas için 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeli konuşulurken Milan'ın Napoli'ye Ante Rebic'i takasta teklif edeceği belirtiliyor. Ancak, Napoli'nin başkanı De Laurentiis'in bu takasa sıcak bakmadığı iddia ediliyor. Inter' tarafında ise Nicolo Barella'nın adının Real Madrid ile geçmesi sonrası Eljif Elmas transferi daha da önem kazandı. Inter'in Antonio Conte döneminde Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı istediği ve Türkiye'deyken 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği biliniyor.

FENERBAHÇE, 1.5 MİLYON EURO KAZANABİLİR

Eljif Elmas, 2019 yılında 16.2 milyon euro bonservis bedeli ile Napoli'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin Napoli ile yaptığı anlaşmada sonraki transferden payı bulunuyor. Lâkin bu ücret, üst sınırıyla belirlenen bir yüzdeden hesaplanmıyor. Fenerbahçe'nin Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline göre, 1.5 milyon euro bonus alma ihtimali bulunuyor.

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