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Elit Gelişim U16 Ligi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elit Gelişim U16 Ligi

Elit Gelişim U16 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor evinde oynadığı maçta Adanaspor'a 1-0 kaybetti.

Elit Gelişim U16 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor evinde oynadığı maçta Adanaspor'a 1-0 kaybetti.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Hacı Güverti xx, Mehmet Samet Arpacıktaş xx, Ahmet Karyağdı xx

Yukatel Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar xx, Ahmet Orkun Temir xx, Korkmazcan Dernek xx, Halil Cengiz x, (Gürkan Şahin dk.80 x), Hüseyin Aydın xx, Umut Türk x, (Yusuf Buğra dk.80 x), Emin Burak Dursun xx, (Necati Akkaya dk.80 x), Resul Ekrem Sakarya xx, Arda Hasan Öğretir xx, (Fuat Çağkan Batır dk.52 x), Mert Ali Alıcı xx, (Berat dk.46 x), Bekir Kaan Bakır xx

Adanaspor U16: Kaan Güner xx, Cevdet Toprak xx, Emirhan Çark xx, Faruk Arsal xx, Samet Emlik xx, Eyüp Sabri Ersan xx, (M.Yiğit Taşkın dk.50 x), Cem Eren Gündüz xx, (HakanYunmak dk.76 x), Alkan Derici xx, (Arda Akyol dk.76 x), Burhan Tuzun xx, Ahmet Efe Soylu xx, (Muhammed Arda dk.64 x), Tunahan Arısoy xx, (Miraç Akay dk.50 x)

Gol: Burhan Tuzun (dk.22) (Adanaspor U16)

Kırmızı Kart: Miraç Akay (dk.77) (Adanaspor U16) - KAYSERİ

Elit Gelişim U16 Ligi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Samet, Kayserispor, Adanaspor, Erkilet, Spor, Haberler

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