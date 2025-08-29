Elijf Elmas yuvaya geri döndü

İtalyan devi Napoli, Leipzig forması giyen eski oyuncusu Eljif Elmas'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. Deneyimli orta saha, bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti.

Serie A ekiplerinden Napoli, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski oyuncusu Eljif Elmas'ı kadrosuna kattı.

KİRALIK OLARAK TRANSFER ETTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli, Leipzig forması giyen Eljif Elmas'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etti. Yıldız oyuncunun kendisine gelen teklifleri reddettiği ve Napoli'yi istediği için İtalyan ekibinin teklifini hemen kabul ettiği belirtildi.

24 MİLYON EURO'YA AYRILMIŞTI

Napoli'de gösterdiği performansla hafızalara kazınan Eljif Elmas, 2024'ün kış transfer döneminde Napoli'den Leipzig'e 24 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Torino'ya kiralanan deneyimli orta saha, Leipzig ve Torino formalarıyla çıktığı 19 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
