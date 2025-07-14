Elif Eyüp'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Elif Eyüp'e Hayırlı Olsun Ziyareti
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Erzurum Gençlik Spor il müdürlüğü tarafından sözleşmeli personel olarak göreve başlayan Elif Eyüp'ü, atletizmdeki başarılarıyla tanınan Ömer ve Yusuf Aslan kardeşler ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Erzurum Gençlik Spor il müdürlüğü tarafından sözleşmeli personel olarak göreve başlayan Elif Eyüp'e yeni görevine başlaması dolayısıyla, atletizmde Aşkale'de önceki dönemlerde büyük başarı elde eden sporcuları Ömer ve Yusuf Aslan kardeşler hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık olarak 6 sene önce ilçede bir ilke imza atarak Atletizm dalında disiplin ve azimli çalışmaları neticesinde sporcularıyla birlikte bir çok zorluğa rağmen, hem İl, hem bölge ve hem de Türkiye Şampiyonlukları ve üst düzey neticeler alarak adından sıkça söz ettiren genç antrenör ilçede tekrar sözleşmeli personel olarak göreve başlamasıyla birlikte kendilerini bu spor branşına adamış, pistlerde ter dökmüş eski sporcular anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.

Ömer ve Yusuf Aslan, Elif Eyüp'ün başarılarla dolu geçmişine vurgu yaparak, yeni görevinde de aynı azim ve özveriyle çalışacağından emin olduklarını belirterek nice şampiyon atletler çıkacağından emin olduklarını belirttiler.

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, geçmişten bugüne gelen dostluk ve spor ruhu bir kez daha kendini hissettirdi. Elif Eyüp, nazik ziyaretlerinden dolayı eski sporcu arkadaşlarına teşekkür ederek, bu birlik ve beraberliğin kendisine güç verdiğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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