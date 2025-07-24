Elif Elmas geri dönüyor

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Elif Elmas ile ilgili transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

İTALYA'DAN SÜRPRİZ TALİP

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Elif Elmas'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Serie A devi Roma'nın yıldız orta sahaya talip olduğu belirtildi. Geride kalan sezonda Torino'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacağı aktarıldı. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Elif Elmas'ın da Almanya'dan İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

BONSERVİS BEDELİ

Geride kalan sezonda Torino'da 13 maçta 4 atan Elif Elmas, finansal nedenlerden dolayı Torino'ya kalıcı olarak transfer olamamıştı. Roma'nın yıldız ismi 15 ila 18 milyon euro arasında bir bedelle kadrosuna katabileceği ifade edildi.