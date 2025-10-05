Haberler

Elif Berke, 5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu Tamamladı

Elif Berke, 5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da gerçekleştirilen 5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda Elif Berke, 39 kilometrelik mesafeyi 14 saat 5 dakika 33 saniyede tamamlayarak madalya ve kupa kazandı. Törende, maratonun geleneksel hale getirildiği belirtildi.

Hatay'da 5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu tamamlayan Elif Berke, kupa ve madalyayla ödüllendirildi.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübünce, maratonun galibi Elif için İskenderun Millet Parkı'ndaki Sosyal Tesis'te ödül töreni düzenlendi.

Törende, Adana'nın Yumurtalık ilçesi ile Hatay'ın İskenderun ilçesi arasındaki yaklaşık 39 kilometrelik mesafeyi 14 saat 5 dakika 33 saniye 13 salisede tamamlayan sporcuya, kupa ve madalya verildi.

Kulüp Başkanı Ahmet Selami Vanlı, programdaki konuşmasında, 5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nun geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Yumurtalık-İskenderun hattının, dünyadaki benzer maratonlara rakip olduğunu ifade eden Vanlı, "Ülkemizin lacivert renkli kristal berraklığındaki sularını inşallah bundan sonraki yıllarda da hep beraber tüm dünyaya tanıtma gayreti içinde olacağız." dedi.

Maratonu tamamlayan tek sporcu Elif Berke de gururlu olduğunu belirterek destekleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Spor
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Rumlardan büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
Nepal'de şiddetli yağışlar 47 can aldı

Şiddetli yağışlar can aldı: 47 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.