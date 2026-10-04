Elbistan Ultra Maratonu'nda erkeklerde Murat Kaya 100 kilometrede birinci oldu

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Elbistan Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde 5 kategoride düzenlenen maratonda Türkiye'nin yanı sıra Filipinler, Ukrayna, Rusya, Almanya ve Moldova'dan 4'ü kadın 55 sporcu mücadele etti.

Erkekler kategorisinde Türk sporcu Murat Kaya, 100 kilometrelik parkuru 7 saat 41 dakikada tamamlayarak birinci oldu. Kadınlarda ise Rusya'dan Natalia Kahraman, 8 saat 25 dakikalık derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Dereceye giren sporcular için Hükümet Konağı önünde ödül töreni düzenlendi.

Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, törende yaptığı konuşmada, organizasyonun düzenli devam edeceğine inandığını belirtti.

Sporculardan İbrahim Şahin de ultra maratonun kendileri için bir sevda olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Kaynak: AA