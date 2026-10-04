Haberler

Elbistan Ultra Maratonu'nda erkeklerde Murat Kaya 100 kilometrede birinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 15. Uluslararası Elbistan Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi. 55 sporcunun mücadele ettiği maratonda erkeklerde Murat Kaya 100 kilometreyi 7 saat 41 dakikada, kadınlarda Natalia Kahraman 8 saat 25 dakikada tamamlayarak birinci oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Elbistan Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde 5 kategoride düzenlenen maratonda Türkiye'nin yanı sıra Filipinler, Ukrayna, Rusya, Almanya ve Moldova'dan 4'ü kadın 55 sporcu mücadele etti.

Erkekler kategorisinde Türk sporcu Murat Kaya, 100 kilometrelik parkuru 7 saat 41 dakikada tamamlayarak birinci oldu. Kadınlarda ise Rusya'dan Natalia Kahraman, 8 saat 25 dakikalık derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Dereceye giren sporcular için Hükümet Konağı önünde ödül töreni düzenlendi.

Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, törende yaptığı konuşmada, organizasyonun düzenli devam edeceğine inandığını belirtti.

Sporculardan İbrahim Şahin de ultra maratonun kendileri için bir sevda olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Halkımızın teveccühü' sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni

"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı
Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu

Hesaplar değişti! Bu rakam kovulmasını isteyenleri daha da kızdıracak
Kiev'de bir köprü daha saldırı hedefi oldu

Gece vakti korkulan oldu! Rusya, komşusunun başkentini vurdu
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
KPSS'ye giren gencin otomobili sınav sırasında alev aldı! Trafik polisleri tüple yetişti

O sınavdayken arabası alev aldı! Polisler altına girip söndürdü
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye beşik gibi! Adana'nın ardından bir şehrimiz 5.2 ile sallandı
Kars'ta termometreler eksi 7'yi gösterdi! Araç camları buz tuttu, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Termometre eksi 7'yi gösterdi! Sürücüler sabah ilk iş bunu yaptı