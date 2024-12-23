Elazığsporlu Taraftarlardan Renkli Yolculuk: Otobüste Çiğ Köfte Yoğurdular
Elazığspor taraftarları, Yeni Mersin İdman Yurdu maçına giderken otobüste çiğ köfte yoğurdu ve 'Kar mı yağmış şu Harput'un başına' şarkısını söyleyerek renkli anlar yaşadı.
Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanına giden Elazığsporlu taraftarlar, otobüs yolculuğunda çiğ köfte yoğurdu.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-2 yenen Elazığspor'da taraftarlar maç öncesi otobüste çiğ köfte yaptı. 'Kar mı yağmış şu Harput'un başına' şarkısını söyleyen taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor