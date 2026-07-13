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Elazığspor'un sezona evinde başlıyor

Elazığspor'un sezona evinde başlıyor
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Elazığspor, 2026-2027 sezonu Nesine 2. Lig fikstür çekiminin ardından sezona evinde Sebat Gençlikspor maçıyla başlayacak.

Elazığspor'un yeni sezon fikstürü netlik kazandı. Bordo-Beyazlılar sezona evinde oynayacağı Sebat Gençlikspoor maçıyla başlayacak.

2026-2027 Sezonu Nesine 2. Lig Fikstür Çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen fikstür çekimi Nesine 2. Lig kulüp başkanı ve yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin gerçekleştirdiği açılış konuşmasında tüm takımlara sakatlıksız, başarılı bir sezon diledi. Elazığspor'u yönetim kurulu üyesi Fehmi Karabulut'un temsil ettiği fikstür çekimi sonunda Bordo-Beyazlılar'ın ilk hafta rakibi Sebat Gençlikspor oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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