Elazığspor'un tecrübeli futbolcusu Bahattin Köse, sezonun ilk golünü attı

Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta Bahattin Köse'nin golüyle puan aldı. Bahattin, bu sezonki ilk golünü atmış oldu.

Elazığspor'un tecrübeli futbolcusu Bahattin Köse, bu sezonki ilk golünü Kelkit Hürriyetspor karşısında buldu.

TFF 3. Lig 2. Grubun 10. haftasında Kelkit Hürriyetspor'la karşılaşan 3Gen Holding Elazığspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bordo-beyazlılar tek golü, takımın suskun yıldızı Bahattin Köse'nin ayağından buldu. Bahattin bordo-beyazlı formayla bu sezonki ilk golünü attı. Forma giydiği 8 maçta fileleri havalandıramayan Bahattin, 9. maçında şık bir golle gol orucunu bozdu ve siftah yaptı.

Grubunda Teknik Direktör Bülent Yenihayat'ın göreve başlaması sonrası pozitif bir hava yakalayan Elazığspor, yenilmezlik serisini de aldığı beraberlikle 4 maça çıkardı. Silifke Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi galibiyetlerinin yanı sıra bordo-beyazlılar Karşıyaka ve Kelkit Hürriyetspor maçlarından 1'er puanla ayrılarak son 4 maçından 8 puan çıkardı. - ELAZIĞ