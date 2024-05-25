Elazığspor TFF 2. Lig'e yükseldi

Elazığspor, TFF 3. Lig Play-Off finalinde 52 Orduspor'u 3-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.

TFF 3. Lig Play-Off finalinde Elazığspor ile 52 Orduspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan ve tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maçı Elazığspor 3-0 kazandı ve TFF 2. Lig'e yükseldi. Elazığspor'a şampiyonluğu getiren goller 50. dakikada penaltıdan Beykan Şimşek, 90+5. dakikada Çağrı ve 90+8'de Murat Torun'dan geldi. - ELAZIĞ