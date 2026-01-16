Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan'ın cezası belli oldu
Bahis soruşturması kapsamında Elazığspor'un teknik direktörü Adem Çağlayan, 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2026 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca sevk edilen, son 5 yılda Profesyonel Liglerde görev yapmış olan teknik sorumluların aldığı cezalar açıklandı. Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan hakkında 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. - ELAZIĞ
