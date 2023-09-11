Elazığspor, sezon açılışında berabere kaldı

Elazığspor, son 13 yılda sezon açılışlarına galibiyetle başlayamama geleneğini bu sezon da bozamadı ve ilk maçında Amasyaspor FK ile golsüz berabere kaldı.

56 yıllık tarihinde 2023-2024 sezonu itibarıyla yoluna TFF 3. Lig'den devam eden Elazığspor, ilk maçında Amasyaspor FK ile berabere kalarak sezona 3 puanla başlayamama geleneğini bu sezon da devam ettirdi. En son 2010-2011 sezonu başında deplasmanda karşılaştığı Türk Telekomspor'u 1-0 mağlup eden bordo-beyazlı ekip, o tarihten sonra çıktığı 13 sezon açılış maçında galibiyet alamadı. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları olmak üzere oynadığı maçlarda 5 beraberlik alabilen Elazığspor, 8 maçtan ise mağlup ayrıldı. - ELAZIĞ