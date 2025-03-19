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Elazığspor PFDK'ya Sevk Edildi

Elazığspor PFDK'ya Sevk Edildi
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Çimentaş Elazığspor, Ankara Demirspor ile oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kulüp, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin cezası alacak.

Elazığspor, Ankara Demirspor maçındaki olaylardan ötürü PFDK'ya sevk edildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 27. haftasında Ankara Demirspor'a 1-0 yenilen Çimentaş Elazığspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince 18 Mart 2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda "Çimentaş Elazığspor Kulübünün 16 Mart 2025 tarihinde oynanan Ankara Demirspor-Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Çimentaş Elazığspor Kulübü teknik sorumlusu Bülent Yenihayat'ın aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 41. maddesi uyarınca 18 Mart 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Çimentaş Elazığspor Kulübü görevlisi Yusuf Mert Karadaş'ın aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 41. maddesi uyarınca 18 Mart 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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