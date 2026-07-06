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Elazığspor Onur Eriş'le sözleşme imzaladı

Elazığspor Onur Eriş'le sözleşme imzaladı
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Elazığspor, haftalar öncesinde anlaşma sağladığı başarılı bek oyuncusu Onur Eriş ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Teknik direktör Serdar Bozkurt'un eski öğrencisi olan Onur, geçen sezon 27 maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti.

Elazığspor, haftalar öncesinden anlaşma sağladığı başarılı bek oyuncusu Onur Eriş'i resmi olarak kamuoyuna duyurdu.

Elazığspor'da haftalar öncesinden anlaşma sağlanan Onur Eriş'le resmi sözleşme imzalandı. Batman Petrolspor'dan Mert Örnek, Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Isparta 32 Spor'dan Alperen Pak ve Kahramanmaraş İstiklalspor'dan Kemal Rüzgar'la resmi olarak sözleşme imzalayan Elazığspor yine Serdar Bozkurt'un Batman Petrolspor'dan öğrencisi Onur Eriş transferini de resmi olarak bitirdi.

Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un Batman Petrolspor'dan şampiyon öğrencisi olan Onur, geçen sezon 27 maçta 1 gol, 5 asistle oynadı. Elazığspor'dan yapılan resmi açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Eriş ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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