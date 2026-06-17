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Onur Eriş Elazığspor'da

Onur Eriş Elazığspor'da
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Elazığspor, tecrübeli sol bek Onur Eriş ile anlaşarak transferi tamamladı. Oyuncu daha önce Batman Petrolspor, Samsunspor, Eyüpspor gibi takımlarda forma giymişti.

Elazığspor, tecrübeli sol bek Onur Eriş transferinde mutlu sona ulaştı.

Elazığspor'da Onur Eriş transferi mutlu sonla bitti. Batman Petrolspor'dan Mert Örnek, Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Isparta 32 Spor'dan Alperen Pak ile daha önce anlaşma sağlayan, golcü Kemal Rüzgar'la da söz kesen Elazığspor'da uzun süredir ismi gündemde olan Onur Eriş transferi tamamlandı.

Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un Batman Petrolspor'dan şampiyon öğrencisi olan Onur, geçen sezon 27 maçta 1 gol, 5 asistle oynadı.

Zonuldakspor'da profesyonelliğe adım atan Onur Eriş, Samsunspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Pendikspor, Esenler Erokspor, Sarıyer ve son olarak Batman Petrolspor formaları giydi. Tecrübeli oyuncunun son yıllarda formasını giydiği 5 takımla şampiyonluk sevinci yaşaması istikrarını ortaya koydu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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