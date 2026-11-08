Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi. Elazığspor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Veli attı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Elazığspor, evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Muhammet Metin Taş, Giray Kara
Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam (Mustafa Emir dk. 90), Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Ali Altınöz, Onur Eriş, Barış Ekincier (İsmail Esat dk. 81), Erhan Kartal, Alperen Pak, Mert Örnek (Muhammed dk. 90)
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Alper Tursun, Muhammed Gönülaçar, Umut Mert Toy, Ferhan Evren (Özgür Sert dk. 84), Çekdar Orhan, Ali Aydemir (Tahsin dk. 76), Özcan Aydın (Hüsamettin dk. 46), Yiğit Ali Bayrak (Oğuzhan dk. 60), Sedat Dursun, İlker Günaslan (Aslan dk. 46)
Gol: Veli (dk. 4) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Alperen, Feyyaz (Elazığspor), Özcan, Özgür (Şanlıurfaspor)