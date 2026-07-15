Elazığspor, Muhammed Demirci'yi renklerine bağladı

Elazığspor dış transfer çalışmaları kapsamında son olarak Ankaraspor forması yiyen tecrübeli orta saha oyuncusu Muhammet Demirci'yi renklerine bağladı.

Nesine 2. Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elazığspor, Beşiktaş altyapısından yetişen ve son olarak Ankaraspor forması giyen tecrübeli oyuncu Muhammed Demirci'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Muhammed Demirci ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı