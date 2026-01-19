Haberler

Elazığspor yoğun kar yağışı altında çalıştı

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında 23 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü ile oynayacak. Yoğun kar yağışına rağmen antrenmanlarına devam eden takım, hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Elazığspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında 23 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Elazığspor'da hazırlıklar sürüyor. Kentte etkili olan yoğun kar yağışına rağmen mola vermeyen bordo-beyazlı ekip hazırlıklarını antrenman sahasında yaptı. Teknik Direktör Adem Çağlayan ve yardımcıları yönetimindeki antrenmanda tüm futbolcular yer aldı.

Bordo-beyazlılar hazırlıklarını hafta boyunca kendi tesislerinde devam ettirecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
