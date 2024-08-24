Elazığspor, Keçiörengücü'nden Melih İnan'la anlaşmaya vardı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Çimentaş Elazığspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Keçiörengücü'nden Melih İnan'la anlaşma sağlandı. Melih İnan, profesyonel kariyerinde 197 maça çıkarken 35 gol attı ve 32 asist yaptı.
Elazığspor, Trendyol 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden Melih İnan'la anlaşmaya vardı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Çimentaş Elazığspor, Melih İnan'la anlaşma sağladı.
Melih profesyonel kariyerinde 197 maça çıkarken 35 gol attı ve 32 asist yaptı. - ELAZIĞ