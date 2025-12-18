Elazığspor yönetimi, İskenderunspor maçının biletlerini ücretsiz dağıtacak

Elazığspor Kulübü, İnegölspor maçının ardından İskenderunspor maçı için de önemli bir karar aldı.

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 18. haftasında pazartesi günü İskenderunspor'u konuk edecek. Bordo-beyazlı yönetim, bu maçın biletlerinin tamamını alıp taraftarlara dağıtılacağını açıkladı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "22 Aralık Pazartesi günü Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan İskenderunspor müsabakasının biletleri, Elazığspor Yönetim Kurulu tarafından karşılanacaktır. Taraftarlarımız, biletlerini maç günü stadyum gişelerinden ücretsiz olarak temin edebilecektir. Kuzey kale arkası ve Güney kale arkası tribünleri seyirci girişine kapalı olacaktır. Bu şehrin umudu, bu şehrin nefesi tribünden yükselir. Omuz omuza, tek yürek Elazığspor" denildi. - ELAZIĞ