TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 İskenderunspor: 3
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Elazığspor, evinde İskenderunspor'a 3-1 mağlup oldu.
Hakemler: Murat Kasap, Musa Çetindemir, Tolga Okumuş
Elazığspor: Muammer Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı (Haluk Mustafa dk. 71), Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Maksut dk. 46), Hakan Yavuz, Enes Soy, Samed Ali Kaya, Mehmet Yılmaz (Halil İbrahim dk. 61), Mikail Koçak, Fuat Bavuk
İskenderunspor: Cengizhan Şarlı, Ahmet Biler, Berat Yılmaz, Enes Şahin, Kerem Kurşun, Birkan Öksüz (Mohamed dk. 46), Deniz Erdoğan (Ulaş dk. 66), Mustafa Kapı (Özgür Baran dk. 66), Hüseyin Biler, Koray Uzun, Erbay Eker
Goller: Samed Ali (Dk. 35) (Elazığspor), Erbay (dk. 33), Mohamed (dk. 54), Özgür Baran (dk. 81) (İskenderunspor)
Kırmızı Kartlar: Ömer Çakı (dk. 90) (Elazığspor), Deniz (dk. 70) (İskenderunspor)
Sarı Kartlar: Fuat (Elazığspor) Erbay, Hüseyin, Cengizhan (İskenderunspor) - ELAZIĞ