TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 İskenderunspor: 3
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Elazığspor, evinde İskenderunspor ile karşı karşıya geldi ve maçı 3-1 kaybetti. İki takımın mücadele ettiği karşılaşmada İskenderunspor, galibiyetle ayrıldı.

Hakemler: Murat Kasap, Musa Çetindemir, Tolga Okumuş

Elazığspor: Muammer Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı (Haluk Mustafa dk. 71), Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Maksut dk. 46), Hakan Yavuz, Enes Soy, Samed Ali Kaya, Mehmet Yılmaz (Halil İbrahim dk. 61), Mikail Koçak, Fuat Bavuk

İskenderunspor: Cengizhan Şarlı, Ahmet Biler, Berat Yılmaz, Enes Şahin, Kerem Kurşun, Birkan Öksüz (Mohamed dk. 46), Deniz Erdoğan (Ulaş dk. 66), Mustafa Kapı (Özgür Baran dk. 66), Hüseyin Biler, Koray Uzun, Erbay Eker

Goller: Samed Ali (Dk. 35) (Elazığspor), Erbay (dk. 33), Mohamed (dk. 54), Özgür Baran (dk. 81) (İskenderunspor)

Kırmızı Kartlar: Ömer Çakı (dk. 90) (Elazığspor), Deniz (dk. 70) (İskenderunspor)

Sarı Kartlar: Fuat (Elazığspor) Erbay, Hüseyin, Cengizhan (İskenderunspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
